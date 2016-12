Ajax-aanhang ontvangt redelijk tot goed nieuws uit Utrecht

Ajax-supporters worden in 2017 weer toegelaten tot de uitwedstrijd tegen FC Utrecht. Wel hebben de Domstedelingen besloten om een beperking op te leggen en wel in de vorm van een lager aantal kaarten.



Officieel kunnen er 1200 supporters in het gastenvak in Stadion Galgenwaard, maar 'slechts' 800 Ajacieden mogen ook daadwerkelijk naar binnen. Volgens Het Parool heeft Ajax daarmee al voordeel, want eigenlijk mochten er maar 500 man naar binnen. Met dank aan de gemeente en de politie is dat aantal omhoog gebracht.



Het afgelopen seizoen mochten er geen Ajax-supporters naar binnen. In april 2015 klonken er spreekkoren vanaf de Bunnikside en daarom werd die tribune leeg gehouden, maar de harde kern mocht wel elders plaatsnemen en dat zou volgens burgemeester Jan van Zanen te veel veiligheidsrisico's met zich meebrengen.



Op 22 januari mag Ajax weer afreizen naar Utrecht.