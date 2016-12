'Groningers bereiken in razendsnel tempo akkoord met Amerikanen'

Albert Rusnák heeft zijn overstap naar Major League Soccer-club Real Salt Lake in eigen hand. FC Groningen is akkoord gegaan met het voorstel en dus is het aan de 22-jarige Slowaak om de knoop door te hakken.



Afgelopen woensdag ontvingen de Groningers een eerste bod op Rusnák. Waar bepaalde onderhandelingen erg moeizaam verlopen, daar meldt FOX Sports dat er al een bestuurlijk akkoord ligt. De middenvelder annex aanvaller kan voor twee tot drie jaar tekenen bij Real Salt Lake.



Rusnák werd in januari 2015 door FC Groningen gekocht van Manchester City, dat hem de maanden daarvoor verhuurde aan SC Cambuur. Voor de Groningers kwam de Slowaak 76 keer in actie en daarin scoorde hij twaalf keer. Vooral in mei 2015 viel Rusnák op door de bekerfinale tegen PEC Zwolle (2-0) te beslissen.