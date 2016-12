'Belhanda wordt vervangen door deze speler bij Marokko'

Middenvelder Younès Belhanda heeft zich op donderdag bij de selectie van het nationale elftal van Marokko gevoegd. Toch is het niet waarschijnlijk dat hij ook daadwerkelijk gaat spelen op de Afrika Cup. Sterker nog: hij wordt vermoedelijk vervangen, maar niet door de spelmaker van Ajax Hakim Ziyech.



Belhanda kampt momenteel met een gebroken teen en dat betekent dat hij nog enkele weken naast het veld zal staan. De aankomende Afrika Cup gaat hoogstwaarschijnlijk aan hem voorbij, maar de doktoren van het Marokkaanse nationale team willen hem eerst nog wel aan een aantal tests onderwerpen. Blijkt de uitslag negatief, en dat is wel de verwachting, dan wordt de middenvelder van het Franse OGC Nice vervangen.



Bronnen binnen de Marokkaanse bond weten dat Ziyech niet meer hoeft te rekenen op een verzoenend belletje van bondscoach Hervé Renard. Naar verluidt heeft de oefenmeester reeds gesproken met Amine Harit, een 19-jarige voetballer van de Ligue 1-club Nantes: hij mag zich mogelijk opmaken voor de Afrika Cup. De speler in kwestie werd in het verleden gelinkt aan onder meer AC Milan, Bayern München en Liverpool en dus kan hij best wat, maar Ziyech zal zich alsnog achter zijn hoofd krabben.