Ajax-opponent gaat opnieuw spits verkopen: "Mijn missie hier is voorbij"

Ajax neemt het na de winterstop in de Europa League op tegen Legia Warschau. De opponent lijkt tegen die tijd echter flink verzwakt te zijn. Eerder vertrok sterspeler Nemanja Nikolics al naar het Amerikaanse Chicago Fire en nu dreigt ook Aleksandar Prijovic te vertrekken.



De aanvaller van Legia Warschau vertrekt waarschijnlijk naar China. In gesprek met Super Express bevestigt de spits dat hij binnenkort vertrekt uit Warschau. "Ik ga weg, dat kan ik nu wel bevestigen. Mijn missie hier is voorbij. De club heeft mij geholpen en ik de club. Het is nu tijd om te vertrekken", luidt het.



"Ik denk dat er wel een akkoord komt, want Legia zal mij door de situatie waarin de club zit wel willen verkopen."