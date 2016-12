Vertonghen en Tottenham kunnen opgelucht ademhalen

Tottenham heeft woensdag al met al betrekkelijk eenvoudig van Southampton gewonnen. De Spurs moesten even bibberen toen ze al snel op achterstand kwamen, maar wonnen uiteindelijk ruim met 1-4.



Tottenham leek wel goed weg te komen toen Jan Vertonghen zijn hand in het gezicht van Southampton-spits Jay Rodriguez plantte. Meteen werd geopperd dat de Rode Duivel misschien wel een lange schorsing zou krijgen en de Engelse FA boog zich ook over het incident.



Maar Vertonghen ontsnapt uiteindelijk zonder straf. The Times meldt dat de Engelse variant van de Reviewcommissie het niet eens raakte over het incident. Daarom werd beslist om de zaak blauwblauw te laten. Vertonghen riskeerde een schorsing van drie speeldagen, waaronder hij onder meer de topper tegen Chelsea zou missen.