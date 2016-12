Goed nieuws voor Oranje: "Als Hans hier tenminste zelf voor open staat"

Hans Jorritsma mag toch tot december 2017 aanblijven als teammanager van het Nederlands elftal, maar volgens bondscoach Danny Blind kan dat zelfs nóg langer worden.



"Tenzij we ons plaatsen voor het WK 2018 in Rusland", stelt Blind in De Telegraaf. "Ik heb inmiddels met de directie gezeten en we hebben gezamenlijk vastgesteld dat we ook tijdens het WK in Rusland van de expertise van Jorritsma gebruik willen maken."



"Als Hans hier tenminste zelf voor open staat. Hij blijft onderdeel van de staf, maar zijn operationele taken zullen door zijn nog te benoemen opvolger worden uitgevoerd." Het besluit van de KNVB om Jorritsma een halt toe te roepen zorgde voor veel verontwaardigde reacties binnen de spelersgroep. "Ik was blij met de eensgezindheid. Zulke affaires schaden een groep nooit", aldus Blind.