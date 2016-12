"Batshuayi is nog niet klaar voor de Premier League"

Michy Batshuayi wacht na een half seizoen nog altijd op zijn eerste basisplaats bij Chelsea. Zelfs maandag, toen Diego Costa nochtans geschorst was, bleef de Rode Duivel op de bank zitten en mocht hij slechts een handvol seconden invallen. De 23-jarige aanvaller gaat zo door een moeilijke periode.



Voor Premier League-watcher Kristof Terreur is het simpel. "Blijkbaar heeft hij Conte op training toch niet kunnen overtuigen. Hij heeft het niveau van de Premier League nog niet helemaal opgepikt. Zowel tactisch als fysiek is hij niet klaar", is hij streng bij Sporza.



En dan helpt het ook niet dat Batshuayi bij Chelsea zit. "Chelsea speelt niet Europees en zit ook niet meer in de League Cup. Zo zijn de speelkansen voor Batshuayi plots heel beperkt. Hij wordt ongeduldig, maar hij had dit kunnen verwachten. Hij kwam als tweede keuze achter Diego Costa. Bij West Ham had hij bijvoorbeeld altijd in de basis gestaan. Carrièrekeuzes zijn heel belangrijk, maar kan je neen zeggen tegen Chelsea?"