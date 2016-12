FC Twente ziet aanvaller ongewenst terugkeren en verwijst hem door naar beloften

De huurperiode van Torgeir Börven bij SK Brann Bergen zit er weer op. De club uit Noorwegen had een optie om de aanvaller van FC Twente definitief in te lijven, maar ziet daar van af. De 25-jarige Noor keert dus terug bij Twente, maar daar zit men ook niet echt op hem te wachten.



Net als Kyle Ebecilio gaat hij volgende week niet mee op trainingskamp naar Spanje en dient hij de komende weken mee te trainen met de beloften. Dat meldt De Telegraaf donderdagmiddag.



De tijdelijke terugkeer in zijn vaderland werd geen groot succes. De aanvaller kwam in vier optredens, waarvan twee keer als invaller, niet tot scoren. Evenals Ebecilio drukt Börven met zijn salaris zwaar op de begroting van FC Twente. Zijn contract loopt nog tot medio 2018.