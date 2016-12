'De Vrij gaat helemaal niet verlengen en kiest voor absolute topclub'

Stefan de Vrij ontwikkelt zich in dienst van SS Lazio stormachtig en dat betekent logischerwijs dat de verdediger op het wensenlijstje van diverse clubs staat. De international van Oranje kan naar verluidt naar de absolute top.



Afgelopen week verschenen er geruchten dat De Vrij tóch zijn contract bij Lazio ging verlengen, maar dat wordt nu weer tegengesproken. Het Italiaanse medium Il Tempo weet te melden dat de kans groot is dat de 24-jarige verdediger in 2017 vertrekt naar een Europese topclub.



Belangrijkste gegadigden op de markt zouden de absolute topclubs Bayern München en Chelsea zijn. De Londenaren probeerden hem afgelopen zomer ook al te contracteren. De vraagprijs van De Vrij ligt naar verluidt rond de 35 miljoen euro.