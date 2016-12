Ajax-talent weigert handtekening Feyenoorder: 'Niet de bedoeling'

Bij Ajax lopen natuurlijk bijzonder veel talenten rond, maar Donny van de Beek heeft bij veel supporters een bijzondere status. De jonge middenvelder is immers een Ajacied in hart en nieren. Dat blijkt uit een anekdote van zijn vader André.



Hij nam zijn zoon op jonge leeftijd al mee naar wedstrijden, zowel van Ajax als Oranje. "Bij een wedstrijd van Oranje had Donny een trommel mee", vertelt Van de Beek senior aan Ajax Showtime. Op de trommel stond onder meer het logo van Ajax. Voorafgaand aan de interland kwamen er spelers het veld op. "Onder meer Rafael van der Vaart en Wesley Sneijder, waar Donny helemaal gek van was, stonden daar."



"Van Basten (toenmalig bondscoach, red.) zag de trommel als eerste, liep er naartoe en zette een handtekening. Daarna kwamen Van der Vaart en Sneijder ook. 'Mooi man, mooie trommel', zeiden ze. Toen kwam Dirk Kuyt eraan lopen en die wilde automatisch een handtekening zetten. Donny vond hem echt wel een goede voetballer, maar riep: 'Nou, nou, nou, dat is niet de bedoeling!' Van der Vaart en Sneijder lachten en riepen: 'Dat zijn de echten!'"