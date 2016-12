TRANSFERUURTJE: Milinković-Savić, Ziyech, Klaassen, Alli en Neymar

De laatste transfergeruchten en -nieuwtjes lees je elke dag op SoccerNews.nl. In de rubriek 'Transferuurtje' verzamelt de redactie de meest interessante en bizarre transferberichten in een handig overzicht.



Nederland:

Keeper Vanja Milinković-Savić is een van de meest talentvolle voetballers van Servië. Een tijdje geleden was hij rond met Manchester United, maar kon hij geen werkvergunning krijgen in Engeland. Nu is Ajax geïnteresseerd in deze doelman, maar dat noopt SL Benfica tot actie. De Portugezen zullen de eerste optie lichten die zij hebben op de speler in kwestie. Milinković-Savić speelt momenteel voor het Poolse Lechia Gdansk, maar onlangs werd hij in verband gebracht met Ajax. De Amsterdammers beschikken in het hier en nu natuurlijk over Tim Krul als tweede doelman, maar de Oranje-kandidaat wordt gehuurd van Newcastle United en vertrekt over een half jaartje weer. Naar verluidt was Ajax bereid om twee miljoen euro te betalen voor de hoofdrolspeler in dit verhaal, maar dat gaat dus niet door.





Spelmaker Hakim Ziyech speelt nog maar kort voor de Eredivisie-topclub Ajax, maar het is totaal niet uitgesloten dat hij na dit seizoen al weer vertrekt. In gesprek met het medium de NOS laat de Nederlandse Marokkaan die mogelijkheid in ieder geval open. En dat zal koren op de molen zijn van geïnteresseerde teams, zoals bijvoorbeeld het Franse Olympique Marseille. De technisch begaafde middenvelder laat over een mogelijke bliksemtransfer weten: "In het voetbal kan het raar lopen. Kijk naar Kevin Strootman, die ging binnen een jaar van Sparta, naar Utrecht, naar PSV. Het kan snel gaan. Ajax is niet mijn eindstation. Ik heb ook mijn ambitie en mijn dromen."



Elke transferperiode weer wordt middenvelder Davy Klaassen van Ajax in verband gebracht met een transfer. De aanvoerder van de Amsterdamse Eredivisie-topclub wil in de aankomende winter niet vertrekken, maar in de zomer kiest hij mogelijk wel het hazenpad. Maar Ajax wil zijn captain niet voor een appel en een ei laten gaan. De Italiaanse media maken op donderdagmorgen namelijk bekend dat directeur spelerszaken Marc Overmars zo'n 25 tot dertig miljoen euro verlangt voor Klaassen. De Oranje-middenvelder wordt steevast aan Napoli gelinkt, hoewel hij de ploeg uit Napels nog niet zo heel lang geleden toch afgewezen heeft. De Italianen gaan echter uit van het principe: de aanhouder wint, maar dan zullen zij dus wel met een flinke zak met geld over de brug moeten komen.



Buitenland:

De Braziliaanse wereldster Neymar werd groot bij Santos, om vervolgens een miljoenentransfer te maken richting FC Barcelona. Die overstap kwam onder een vergrootglas te liggen en Santos eiste tientallen miljoenen van de voetballer en zijn entourage. In gesprek met de Braziliaanse media zegt Neymar nu dat hij nooit terug zal keren bij zijn oude liefde. Daartegenover staat weer dat de technicus een club aanwijst waar hij nog wel voor wil voetballen: "Flamengo. Zij spelen in het Maracana en dat is een ongelooflijk grote eer. Ik zou graag eens voor de club uitkomen."





Middenvelder Dele Alli van Tottenham Hotspur gooit dit seizoen hoge ogen in de Engelse Premier League. De werkgever van spits Vincent Janssen betaalde ongeveer zes miljoen euro voor de diensten van de international, maar volgens analist Jamie Redknapp is de nummer tien nu al zo'n zestig miljoen waard. Bij Sky Sports vertelt Redknapp: "Hij heeft een goede voetbalarrogantie die ik slechts enkele keren heb gezien. Steven Gerrard had het als zeventienjarige: hij liep het veld op met het eerste elftal en je wist meteen dat je te maken had met een grootheid. Voor Alli geldt hetzelfde. Hij is pas twintig, maar hij kijkt naar andere spelers en denkt dan: ik ben beter dan jullie."