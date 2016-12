'ADO kan fluiten naar geld, deurwaarder langs sturen kan niet'

De Eredivisie-club ADO Den Haag heeft nog een pittig bedrag te goed van de rijke Chinees Wang Hui. United Vansen, het bedrijf van Wang, kwam onlangs niet opdagen bij een kort geding en de Hagenaars verwachten op die manier in het gelijk gesteld te worden. Advocaat André Brantjes verwacht echter dat ADO de 2,3 miljoen euro nooit zal ontvangen.



In gesprek met het medium de Volkskrant zegt hij: "Hoe moet je dat doen? Hij zit in China en deze zaak is gebaseerd op Nederlands recht. Je kunt niet even een deurwaarder langs sturen om het geld op te halen."



Dat ligt anders in het geval van de Nederlandse trainers die nog Chinees geld te goed hebben. "Ook omdat veel trainers daar nog dagelijks op het veld stonden. Dat legt toch een bepaalde druk op de clubs. Bovendien kan een trainer naar de FIFA stappen, die dan maatregelen kan nemen. Dat ligt bij ADO anders." De advocaat benadrukt nog maar eens: "In het kort geding spreekt ADO hem aan op zijn betaalplicht. Het is moeilijk hem in dat opzicht te raken."