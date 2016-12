'FC Barcelona ontvangt mega-aanbieding uit China'

De clubs uit de Chinese Super League slaan al weer om zich heen op de transfermarkt. Onlangs nog maakte middenvelder Oscar van Chelsea de overstap naar het Verre Oosten en op donderdag werd bekend dat Carlos Tévez van Boca Juniors hem volgt. Ook FC Barcelona heeft een aanbieding binnengekregen uit China.



Middenvelder Arda Turan staat al een tijdje in de belangstelling van verschillende Super League-teams en volgens het dagblad Sport heeft Beijing Guoan nu daad bij woord gevoegd. Verkoopt Barça Arda aan de geïnteresseerde club, dan ontvangen de Catalanen een transfersom van maar liefst veertig miljoen euro. De Turk kan op zijn beurt vijftien miljoen euro per seizoen verdienen. Dat is een pak minder dan iemand als Tévez, maar natuurlijk nog steeds heel erg veel.





Burak Yılmaz'ın takımı Beijing Guoan, Barcelona'ya 40 milyon euro bonservis, Arda'ya yıllık 15 milyon euro ücret teklif etti. (Sport) pic.twitter.com/15Wz1TCpWJ — Futbol Arena (@futbolarena) December 29, 2016