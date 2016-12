Sneijder adviseert jonge talenten van Ajax

Middenvelder Wesley Sneijder was 23 jaar oud toen hij Ajax inwisselde voor het grote Real Madrid. De huidige selectiespeler van Galatasaray vindt dat de huidige spelers van de Amsterdammers zijn voorbeeld zouden moeten volgen. Hij stelt in ieder geval dat ze ervoor moeten waken om onze hoofdstad te snel achter zich te laten.



Bij FOX Sports laat Sneijder weten: "Het kan zomaar zijn dat er nu vijf of zes talenten tegelijk doorbreken, maar destijds moest je echt geluk hebben. Je moest het laten zien. Dan kwam je het trainingsveld op met de grote jongens, maar die tijd is veranderd. Ik heb er bewust voor gekozen om een aantal jaren op topniveau te spelen in Nederland, voordat je naar het buitenland gaat. Als je nu kijkt, soms zeggen ze al na een jaar dat iemand naar het buitenland moet, maar waarom? Ben je uitgeleerd en moet je je verder ontwikkelen of zijn er mensen omheen die het pushen?"



In de tijd van Sneijder was het toch anders. "Rafael zat er al, Johnny Heitinga zat er al en ik mocht mee met op trainingskamp. Daarna is het snel gegaan. Je zit ineens in de kleedkamer met de grote jongens, zoals Witschge, Winter en Van Halst. Ik voelde me zo klein, dat hoort ook. Je moet klein binnenkomen om groot te vertrekken."