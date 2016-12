'Barça-ster Iniesta maakt opmerkelijke transfer'

Als middenvelder Andrés Iniesta fit is, behoort hij natuurlijk nog steeds tot de allerbeste voetballers van de wereld. De Spanjaard heeft echter relatief vaak van doen met diverse pijntjes en het is maar de vraag of FC Barcelona hem een contractverlenging voor wil schotelen. Sterker nog, het zou zomaar zo kunnen zijn dat Iniesta op termijn transfereert.



De Italiaanse en Spaanse media schrijven dat het erop lijkt dat het Italiaanse Juventus binnen afzienbare tijd aan de haal gaat met de selectiespeler van Barça. De huidige verbintenis van Iniesta in het Camp Nou loopt af in 2018 en technisch manager Giuseppe Marotta van De Oude Dame heeft reeds aangegeven dat zijn club dan wel aan de slag wil gaan met de kleine magiër. Iniesta zou de zogenaamde 'Andrea Pirlo-rol' kunnen vervullen in Turijn.



Het kamp van de voetballer in kwestie zelf zou overigens best openstaan voor een lucratieve transfer richting de Serie A, maar naar verluidt hangt deze keuze wel af van Barça, dat gewoonweg een eerste optie heeft op Iniesta. De spelmaker is een kind van de club, maar de algemene verwachting is dat de Catalanen over anderhalf jaar willen verjongen en dan zou Iniesta dus de overstap naar Juve maken.