'Opvolger Wenger bij Arsenal is al bekend'

Coach Arsène Wenger staat al ongelooflijk lang aan het roer van de Premier League-topclub Arsenal. Aanvankelijk had hij ook veel successen met de Londenaren, in de tijd van Thierry Henry en Dennis Bergkamp, maar de laatste jaren vallen de prestaties van de Gunners wat tegen. Naar verluidt wordt de Fransman in de aankomende zomer vervangen.



Het, doorgaans zeer betrouwbare, medium La Gazzetta dello Sport weet te melden dat er reeds contacten liggen tussen de oefenmeester van Juventus, Massimiliano Allegri, en de clubleiding van Arsenal. De Italiaanse trainer heeft het goed voor elkaar bij De Oude Dame, dat de tweede ronde van de Champions League heeft gehaald en bovendien soeverein aan kop gaat in de Serie A.



Het is echter alleszins mogelijk dat Allegri Turijn na het lopende voetbalseizoen gedag zegt om zich te begeven richting het Emirates Stadium, daar zou de trainer in kwestie volgens de laatste berichten in ieder geval wel voor openstaan. Eerder werd de Nederlandse coach Ronald Koeman nog in verband gebracht met de opvolging van Wenger in Londen, maar de Groninger ligt nog wel even vast bij Everton.