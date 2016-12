Blind noemt Oranje-spelers die sterren moeten worden

Het Nederlands elftal is natuurlijk al tijden niet meer wat het geweest is. Oranje heeft nog steeds de beschikking over Wesley Sneijder en Arjen Robben, maar die zijn allebei op leeftijd en kunnen de kar niet altijd meer trekken. In gesprek met De Telegraaf wijst bondscoach Danny Blind nu aan wie de nieuwe sterren van Oranje moeten worden.



Hij zegt: "Door als team te opereren, met een daarbij behorende speelwijze, kan je moeilijk zijn te verslaan. De rek om het tweede segment te ontgroeien zit in spelers als Kevin Strootman, Daley Blind, Georginio Wijnaldum, Stefan de Vrij, Jeffrey Bruma, Quincy Promes, Virgil van Dijk en Vincent Janssen. Allemaal mid-twintigers. De realiteit is dat ze niet in de absolute top spelen, zoals we vroeger spelers hadden bij FC Barcelona en Real Madrid. Maar ik ben blij met de stappen die ze maken."



Tegelijkertijd stelt de oefenmeester dat de echte opvolging van de Grote Vier op zich laat wachten. "Ja, maar die opvolging dient zich niet direct aan. Bij Ajax, Feyenoord en PSV lopen geen 18- of 19-jarige jongens die zich manifesteren als deze spelers toen deden. Drie van de vier kunnen, mits fit, nog steeds het verschil maken tegen onze concurrenten. Als Robben in orde is, kan hij het nog fantastisch brengen. Elke kwalificatiewedstrijd weeg je af: wie kan ons naar Rusland schieten? Uiteindelijk zal fitheid medebepalend zijn of het realistisch is of ze een rol op het WK zelf kunnen spelen."