'Liverpool hoopt middenvelder bij titelconcurrent weg te kapen'

Dit jaar moet het jaar worden voor Liverpool dat de Reds weer eens kampioen van Engeland worden. De ploeg van Jurgen Klopp is goed bezig in de competitie en hoopt zich in de winterse transferperiode nog meer te versterken. Voor versterkingen zoekt de Engelse ploeg bij een concurrent in de titelstrijd.



Volgens The Guardian houdt Liverpool de verrichtingen van Arsenal-middenvelder Alex Oxlade-Chamberlain namelijk nauwlettend in de gaten. De Engelsman is niet altijd zeker van een basisplaats en kan voor wat extra aanvallende dreiging zorgen bij de ploeg van de Duitse club.



Liverpool staat op dit moment op de tweede plaats in de Premier League op zes punten van koploper Chelsea. Arsenal volgt met drie punten minder op de vierde plek. Gezien de huidige positie van de twee clubs moet Liverpool flink betalen om Oxlade-Chamberlain los te weken.