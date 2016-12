FOTO: Ronaldo trakteert zich na succesvol jaar op peperdure bolide

Het afgelopen seizoen was een zeer succesvolle voor Cristiano Ronaldo. De aanvaller van Real Madrid won de Champions League, het EK, het WK voor clubs en de Ballon D'Or. Om zichzelf te belonen besloot de Portugees om een nieuwe bolide aan te schaffen voor zijn collectie.



Op Instagram plaatst hij een foto van zijn 'New Beast', namelijk een Mercedes-AMG GLE, met een waarde van een slordige 120.000 euro. Ronaldo kan de komende week nog even bijkomen, waarna hij op 7 januari de competitie herstart tegen Granada. Hieronder de nieuwe aanwinst van Ronaldo:



