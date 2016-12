De 10 Eredivisie-teams met de laagste gemiddelde leeftijd

Nederland staat te boek als opleidingsland en dat is terug te zien in de gemiddelde leeftijd van de teams. Toch bestaat er een gat van circa vier jaar tussen de jongste en oudste ploeg. Feyenoord is de oudste, maar SoccerNews.nl licht hier de tien jongste teams voor je uit.



10. PSV

PSV beschikt over een redelijke mix qua leeftijd. De ervaring van Andrés Guardado, Héctor Moreno en de gebroeders De Jong is bijvoorbeeld gecombineerd met de potentie van Bart Ramselaar en Steven Bergwijn. Met een gemiddelde leeftijd van 24,4 is men op de tiende plek gepositioneerd.







9. FC Groningen

FC Groningen maakt een wisselvallig seizoen door. Na een rampzalige competitiestart werd herstel afgesloten, maar pal voor de winterstop wist men thuis niet te winnen van hekkensluiter Go Ahead Eagles. Op basis van de gemiddelde leeftijd staan de manschappen Ernest Faber eveneens in de middenmoot: 24,1 jaar.







8. sc Heerenveen

Bij sc Heerenveen gaat de aandacht vaak uit naar het talentvolle centrum en de levensgevaarlijke buitenspelers, maar vergeet vooral niet de ervaring van Erwin Mulder, Stijn Schaars en Reza Ghoochannejhad. Die combinatie levert een gemiddelde van exact 24 jaar op.







7. AZ

AZ is eigenlijk steevast in de subtop te vinden en dat is dit seizoen niet anders. De Alkmaarders hebben als vanouds een leuk elftal opgebouwd uit talentvolle spelers aangevuld met een routinier als aanvoerder Ron Vlaar, waardoor de gemiddelde leeftijd halverwege op 23,9 jaar staat.







6. Sparta Rotterdam

Sparta Rotterdam staat op gelijke hoogte met AZ dankzij een gemiddelde leeftijd van 23,9 jaar. Bij de traditieclub uit de havenstad zijn talenten als Rick van Drongelen, Denzel Dumfries, Stijn Spierings en Zakaria El Azzouzi bezig aan een goed seizoen, maar de routine van Michel Breuer is net zo goed een belangrijke eigenschap.







5. PEC Zwolle

PEC Zwolle is de voorgaande seizoenen vaak geroemd, maar dit seizoen loopt het voor geen meter. Trainer Ron Jans krijgt het elftal maar niet aan de praat en dat terwijl er toch best een aantal leuke spelers rondlopen. De gemiddelde leeftijd staat na de eerste seizoenshelft op 23,8 jaar.







4. FC Utrecht

We gaan verder met FC Utrecht, dat in deze lijst op de vierde plek staat met een gemiddelde van 23,6 jaar. De Domstedelingen beleefden een moeizame start van het seizoen, maar herpakten zich prima aan de hand van uitblinkers als Nacer Barazite, Richairo Zivkovic en Sébastien Haller. Al is de vraag: blijft laatstgenoemde?







3. NEC

Het team van NEC is al vaak omschreven als een vreemdelingenlegioen, maar jong zou ook een passende beschrijving zijn. De gemiddelde leeftijd staat namelijk op 23,4 jaar en dan te bedenken dat de 35-jarige Jeffrey Leiwakabessy onlangs ook nog speeltijd kreeg van coach Peter Hyballa.







2. Ajax

We gaan verder met Ajax, dat in het beleid een duidelijke positie heeft ingeruimd voor talentvolle voetballers. Doorstroom is een kernpunt in Amsterdam en dus is de gedeelde eerste plek in dit klassement niet verwonderlijk. Trainer Peter Bosz noteert met zijn team een gemiddelde van 22,4 jaar.







1. FC Twente

Tot slot mogen we een pluim uitdelen aan FC Twente, dat in de zomer dood en begraven leek als eredivisionist en onder meer Hakim Ziyech kwijtraakte. Handhaving was het enige doel en halverwege is dat al bijna gerealiseerd. En dat met de jongste Eredivisie-ploeg: 22,4 jaar gemiddeld.