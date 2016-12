Reden voor afwezigheid Wang en advocaat tijdens rechtszaak bekend

De vete tussen ADO Den Haag en United Vansen blijft maar voortduren, maar toch lijkt er schot in de zaak te komen. De Chinees zou volgens Voetbal International in gesprek zijn Ben Knüppe, de tijdelijke voorzitter van de Raad van Commissarissen (rvc) van de club. Alle betrokken partijen zouden namelijk bijna tot een overeenkomst zijn gekomen om de huidige situatie te verhelpen.



Job van der Have, de tijdelijke beheerder van de aandelen die United Vansen van de club heeft gekocht, werd ook betrokken bij het gesprek. Het doel zou zijn om Wang zo snel mogelijk aan zijn verplichtingen te laten doen en zo snel mogelijk weer controle te krijgen over ADO Den Haag.



Volgens het voetbalmedium zouden de gesprekken de reden zijn voor de afwezigheid van Wang tijdens de rechtszitting van dinsdagochtend in Den Haag. Zowel ADO Den Haag NV als United Vansen zouden, onder leiding van Knüppe en Van der Have, dicht bij een overeenkomst zijn. De rechtszaak leek volgens hen onnodig.