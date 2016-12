Perez kijkt terug op bepalend moment in 2016: "Dat was óngelooflijk"

In december kijkt iedereen altijd terug op het afgelopen jaar. Analist Kenneth Perez keek in gesprek met De Telegraaf ook terug op de afgelopen maanden en pikte er onder andere twee momenten van PSV uit: de verloren achtste finales van de Champions League en de ontknoping van de Eredvisie.



"Iedereen, inclusief mijzelf, ging ervan uit dat Ajax dit nooit meer weg zou geven", haalt de oud-speler van zowel Ajax als PSV terug. "Dat stond ik toen ook bij De Graafschap te vertellen als analist bij FOX Sports."



Onderweg naar Zwolle bleek de titelstrijd een onverwachte wending te krijgen: Ajax speelde gelijk, waardoor PSV alsnog kampioen werd. "Het was ongelooflijk toen we hoorden en zagen wat er gebeurde. Wij liepen na afloop het veld op en je zag gewoon het ongeloof bij de PSV'ers zelf."