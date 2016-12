Feyenoord-doelman wil laten zien dat hij de beste is: "Maar dat komt wel goed"

Na lang blessureleed gaat Feyenoord-doelman Warner Hahn zijn rentree maken in de Eredivisie. Daarvoor moet hij wel een stapje terug doen door bij de selectie van Excelsior aan te sluiten tot het einde van het seizoen. Bij de Kralingers moet hij de strijd aangaan met huidige basisklant Tom Muyters.



"Garanties om te spelen heb je nooit, maar ze hebben mij niet voor niets gehaald", reageert de doelman tegen RTV Rijnmond. "Het enige wat ik kan doen is mijn best. Ik zal moeten laten zien dat ik de beste keeper binnen de selectie ben, maar dat komt wel goed."



Bij Excelsior ziet hij veel overeenkomsten met één van zijn voormalige clubs, FC Dordrecht. "Iedereen is heel vriendelijk met elkaar bezig. Het voelt als een kleine familie." Hahn speelde tussen 2012 en 2014 in totaal 57 duels voor Dordrecht, om daarna naar Rotterdam te vertrekken.