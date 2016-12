PSV'er maakt zijn keuze: "Dat was één van de mooiste momenten van mijn leven"

Vrij recent kreeg Joshua Brenet een jubileumshirt uitgereikt van PSV, vanwege al weer zijn honderdste optreden in de hoofdmacht. De vleugelverdediger weet echter nog goed waar het begon; in een Europees treffen met grootmacht SSC Napoli.



"Dat was een van de mooiste momenten van mijn leven. Je zet doelen voor jezelf als je klein bent en je bij PSV komt. Het doel van iedere jeugdspeler is om PSV 1 te halen. Als dat gebeurt, dan tegen een club als Napoli… Niet te omschrijven. Het is het mooiste wat er is", blikt Brenet terug op de clubwebsite.



Zijn competitiedebuut was tegen Go Ahead Eagles. Santiago Arias moest toen al na een half uurtje spelen het veld ruimen voor Brenet. "Het was moeilijk voor hem. Hij moest het Nederlandse voetbal ook nog uitzoeken." Na de wissel voetbalde PSV zich alsnog naar een zege op GAE. "Ik weet niet of dat door mij kwam. Maar ja, we wonnen wel!"