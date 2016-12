Oud-Ajacied over nieuwe trainer na aanstelling: "Staat hoog aangeschreven"

Albert Stuivenberg is dus de nieuwe trainer van KRC Genk. Elton Acolatse kent hem nog van bij Jong Oranje, waar hij zijn trainer was. De voormalige spits van Ajax is lovend over hem.



"Tactisch vind ik hem heel sterk. Hij is scherp en weet heel goed wat hij zegt. Als het moet, kan hij ook streng optreden, maar dan op een goede manier. In Nederland staat hij hoog aangeschreven, want weinig trainers hebben zulke successen geboekt bij de nationale jeugdploegen."



"Ik denk dat hij klaar is om op eigen benen te staan", zegt de aanvaller van KVC Westerlo in Het Belang van Limburg. Zelf tekende hij afgelopen zomer in België, nadat zijn hij bij Ajax overbodig bevonden werd.



Stuivenberg moet voor nog meer doorstroming vanuit de jeugd zorgen.