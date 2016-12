SN Exclusief: Van Veldhoven onthult of hij zich nog eens ziet werken in Eredivisie

Sinds februari 2016 is Harm van Veldhoven technisch manager van Jupiler League-club FC Eindhoven. In het verleden was hij trainer van Lommel, FC Brussels, Cercle Brugge, Germinal Beerschot, Roda JC, KV Mechelen, Delhi Dynamos en KVC Westerlo. Wij hadden een zeer aangenaam gesprek over zijn jaren als trainer.



In België worden dit seizoen weer trainers met de vleet ontslagen. In Nederland is dat veel minder het geval. Dat is geen toeval.

"Ik wist wel vanuit mijn periode bij Roda JC dat het in Nederland zeer gestructureerd was. Daar ergerde ik mij wel aan in België. Toen ik hier technisch manager werd, was het belangrijk om bij een club met een goede structuur aan de slag te gaan. In België was alles op korte termijn. Veel coaches zijn er weer ontslagen en we zijn nog maar december. Daar gaan er nog twee, drie coaches uit. Dat was ik wat beu. Daarom wilde ik iets anders. Ik zocht meer stabiliteit."



"Of het een grote aanpassing was? Dat viel eigenlijk goed mee. Ik heb die eerste maanden ook verschillende aanbiedingen, ook uit België en Nederland, gekregen. Daar voelde ik niks voor. Hier zit er een idee achter. En dat is belangrijk voor mij. Ik wilde bij België niet altijd bij die onderste vijf, zes ploegen ‘smeken’ voor een ploeg. Dat moet iedereen voor zichzelf uitmaken. Ik zag dat niet meer zitten."



FC Eindhoven heeft 10 Belgen in de selectie. Een bewuste keuze?

"We moeten een balans maken, het mag natuurlijk ook niet de spuigaten uitlopen. Ik ken veel mensen in België. Met een paar Belgische en Nederlandse clubs ga ik om de vijf, zes maanden langs. Dan praten we over de spelers. Wie is einde contract, hoe ontwikkelt die speler zich, wie kan op huurbasis weg… Ik ben ook eerlijk naar hen toe. Als je duidelijk communiceert, dan krijg je ook meer respect voor elkaar. Veel ploegen pakken er maar spelers bij en dan heb je nadien veel problemen. FC Eindhoven is voor sommige spelers een club waar jonge spelers zich kunnen doorontwikkelen. Dat gebeurt dan wel binnen onze ambities."



Mis je het trainerschap?

"Het moeilijkste zijn de wedstrijden. Ik heb nog altijd gesprekken met spelers, met de trainer… Dan voel je je weer betrokken. Maar de wedstrijd zelf, dan ben je machteloos. Je ziet de dingen ook op je eigen manier. Door de week praat ik regelmatig met de coach. Tijdens de match moet ik dat natuurlijk loslaten."



Hoe kijk je tegen je huidige job als technisch directeur aan?

"Ik vind het een groot voordeel dat ik zelf coach ben geweest. Ik weet wel hoe groot de druk kan zijn. Ik hoop dat hij het ook een meerwaarde vindt dat hij met een ex-trainer kan praten. Het praat toch iets makkelijker. Ik ben de laatste om een bepaald idee op te dringen. Ik weet hoe vervelend dat kan zijn. Mijn insteek is om deze job bij FC Eindhoven toch voor verschillende jaren uit te oefenen. Ik wil ook kijken waar hier mijn maximum in ligt. Ik vind bijvoorbeeld dat er in België veel te weinig technisch directeuren zijn die echt uit het voetbal komen. Ik vind dat dit een enorme meerwaarde. Als je dan omringd bent door een paar mensen, dan heb je altijd dat voetbalinzicht. Zoals Dimitri De Condé bij KRC Genk? Inderdaad, maar ook Willy Reynders heeft dat bij Lokeren. Voor de rest moet je al gaan zoeken. Luc Devroe is ook zo iemand. Daar heb ik mij soms wel aan gestoord als coach."



Tot slot. Zie je jezelf ooit nog trainer worden?

"Ik zeg niet dat ik het nooit meer zal doen, in België en Nederland waarschijnlijk niet meer, maar het kan wel zijn dat ik misschien een uitdaging in het buitenland aanga. Ik verwacht het niet, maar ik sluit het ook niet uit."



[i]Harm van Veldhoven bij Roda JC:

2009/2010 - Negende plek Eredivisie

2010/2011 - Zesde plek, play-offs om Europees voetbal verloren van ADO

2011/2012 - Tiende plek Eredivisie