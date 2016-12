Directeur sc Heerenveen brengt duidelijkheid over situatie Ödegaard

De laatste dagen wordt er volop gespeculeerd over een transfer van Martin Odegaard naar de Eredivisie. Diverse media claimen dat Ajax, Feyenoord, PSV en sc Heerenveen interesse zouden hebben in het huren van de Real Madrid-jongeling.



Vooral de Friezen vormen een serieuze optie. Het Noorse TV2 schreef zelfs al dat de technicus in Heerenveen is voor gesprekken. De technisch directeur van de Eredivisie-hoogvlieger, Gerry Hamstra, wordt nu geciteerd door het medium Nettavisen uit Noorwegen. "Martin is een goede speler, maar er zijn meer goede spelers op de wereld. Ik kan bevestigen noch ontkennen en wil er niets over kwijt."



Is Odegaard al in Nederland geweest voor een transfer? Hij zou al op Schiphol gezien zijn. "Ik weet het niet, dat zul je aan hem moeten vragen. Nederland is een klein land en er zijn veel clubs te bereiken vanuit Amsterdam. Meer dan in heel Noorwegen", worden citaten van Hamstra op mysterieuze wijze besloten..