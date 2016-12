Liverpool-fans worden gek: Verraadt deze actie van Wijnaldum komst mede Oranje-speler?

Afgelopen zomer haalde Liverpool FC met Georginio Wijnaldum natuurlijk al een Nederlander binnen. Er wordt echter ook al maandenlang gespeculeerd dat er een tweede bij gaat komen; Quincy Promes. Toen de aanvaller van Spartak Moskou een foto plaatste van hem in een vliegtuig, werd het Liverpool-publiek al gek. De reactie van Wijnaldum onder het kiekje versterkt dit bovendien nog eens!





Georginio Wijnaldum has commented on an Instagram picture of Quincy Promes in a private jet, which has got some Liverpool fans excited. pic.twitter.com/ec5CbetDP9