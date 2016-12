Excelsior liet Vincent Janssen lopen: "Daar durfden ze het niet aan"

Men zal zich bij Excelsior Rotterdam nog wel eens achter de oren gekrabd hebben na de stormachtige ontwikkeling van Vincent Janssen. De Rotterdammers zagen de komst van de spits een aantal jaar geleden niet zitten.



Janssen kwam in de jeugdopleiding van Feyenoord op een dood spoor en dus was partner Excelsior de eerste gegadigde. "We wilden hem eventueel bij Excelsior stallen, maar daar durfden ze het niet aan", vertelt Damien Hertog, die als trainer samenwerkte met Janssen.



"Vincent was in die tijd al nuchter, hij liet zich niet van de wijs brengen en wist wat er in de wereld te koop was. Hij had alleen nog wat babyvet. Hij moest harder gaan trainen", herinnert de jeugdtrainer zich. "Vincent is een prachtig, extreem voorbeeld van wat er kan gebeuren."



"Ik zag zijn kwaliteiten wel, dat hij met links en rechts kon afwerken en dat hij sterk was, maar ik zag niet dat hij de toekomstige spits van het Nederlands elftal was. Dan moet je weerstand kunnen bieden aan verdedigers van internationale klasse. Dat zag ik niet voor me. Ik ben hartstikke trots op Vincent. Het is razend knap wat hij heeft gedaan", aldus Hertog.