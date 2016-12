Kuyt laat zich uit over de toekomst: "Is dit mijn laatste jaar?"

Dirk Kuyt maakte in de zomer van 2015 de overstap van Fenerbahçe naar Feyenoord. De routinier blikt met FOX Sports terug op het laatste anderhalf jaar.



"Het eerste seizoen was een heel dubbel seizoen", vertelt de 36-jarige voetballer. "We zijn heel goed begonnen, maar toen kwam de klad erin en verloren we acht wedstrijden op rij. Vervolgens hebben we in de beker en de competitie niet verloren en stonden we met de beker op de Coolsingel. Het was de eerste prijs sinds acht jaar die we bij Feyenoord wonnen. Dat is wat je wilt, maar eigenlijk wil je nog meer."



De kans lijkt groot dat Kuyt ook volgend seizoen nog in de Kuip te bewonderen is. "Is dit mijn laatste jaar? Ik voel me nog heel fit, dus ik zie me volgend jaar niet níét meer voetballen", aldus Kuyt.