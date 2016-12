Telstar wijst Aziatisch geld voor publiekslieveling af: "De telefoon staat niet stil"

Stefano Lilipaly groeide onlangs in Indonesië uit tot de grote publiekslieveling. De middenvelder bereikte met het Aziatische AFF Cup en was met zijn doelpunten van zeer grote waarde. Fans van Telstar hoeven echter niet te vrezen dat Lilipaly deze winter uit Velsen-Zuid gaat vertrekken.



"De telefoon staat niet stil. Eigenlijk zouden we na de Kerstdagen de deuren sluiten, maar we hebben de lijnen opengehouden", grapt voorzitter Pieter de Waard in gesprek met Voetbal International.



"Nee, zonder gekheid. Er speelt op dit moment niks. Stefano staat nog een half jaar onder contract. Het liefste halen we de play-offs. Dat levert een omzet van anderhalve ton op. Dat gaan wij voor Stefano niet meer krijgen. Onze kansen op het bereiken van de play-offs zijn met hem aanzienlijk groter dan zonder hem. Ga maar na; nadat hij op het vliegtuig naar Indonesië stapte, hebben wij geen wedstrijd meer gewonnen", aldus De Waard.