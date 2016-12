Wilkshire onthult: "Ik had het bij Feyenoord zwaarder dan bij Twente"

Luke Wilkshire speelde tussen 2006 en 2008 voor FC Twente en keerde zes jaar later terug in Nederland om één seizoen voor Feyenoord uit te komen. De Australiër blikt met Championat terug op zijn periode in Nederland.



"Ik had het bij Feyenoord zwaarder dan bij Twente", vertelt de 35-jarige verdediger. "Ik realiseerde mij dat het echt een competitie is voor jonge voetballers. Ze krijgen de kans om zich te ontwikkelen.



"Verder wordt er in Nederland erg op regels gelet. Ze hebben al bepaald wat goed is en wat niet. Dat is prima wanneer je achttien of twintig jaar bent, maar als dertigjarige is het moeilijk om als student gezien te worden. In Rusland heerst er een warmere atmosfeer", aldus Wilkshire.