'Ajax: onder één voorwaarde licht op groen voor transfer'

De algemene verwachting is toch wel dat Ajax in de aankomende transferperiode een aantal spelers aan zal trekken, een buitenspeler en een linksback bijvoorbeeld. Ook zijn er een paar spelers die weg mogen en volgens de Italiaanse media hoort vleugelspits Anwar El Ghazi bij dit rijtje. Bij de onderhandelingen heeft Ajax echter een eis op tafel gelegd.



De zaakwaarnemer van El Ghazi, Jorge Mendes, en de directeur van AS Roma Umberto Gandini bevinden zich momenteel in Dubai, en volgens de Italiaanse pers hebben beide partijen hier ook al wel flink onderhandeld. Vooralsnog weet men echter maar geen deal te bereiken, omdat Roma mikt op een huurperiode van een half jaartje, waar Ajax El Ghazi alleen wil verkopen, mogelijk door een verplichte optie tot koop vast te plakken aan een mogelijke uitleenbeurt.



Dat is de eis die directeur spelerszaken Marc Overmars momenteel stelt: El Ghazi mag alleen weg als een geïnteresseerde club een miljoenentransfersom overmaakt op de rekening van de Amsterdammers. Het is echter maar zeer de vraag of Roma, de werkgever van middenvelder Kevin Strootman, hier gehoor aan wil geven. Charly Musonda wordt als optie numero twee genoemd.