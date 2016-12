'Rusnak kan naast AS Roma ook naar Premier League of MLS'

Het ziet er naar uit dat FC Groningen binnenkort afscheid gaat nemen van Albert Rusnak. De aanvallende middenvelder beleeft in Groningen een teleurstellend seizoen, maar kan desondanks op flink wat interesse rekenen.



Eerder werd al bekend dat AS Roma interesse heeft in Rusnak, maar daar blijft het niet bij. Drie andere clubs hebben interesse in de aanvallende middenvelder van de Groningers, meldt The Sun. In de Premier League is Swansea City belangstellend naar de diensten van de ex-speler van Manchester City.



Er is ook belangstelling uit de Verenigde Staten, van liefst twee clubs. Real Salt Lake en Seattle Sounders hebben hun pijlen volgens het eerdergenoemde medium gericht op de 22-jarige spelmaker, die naar verluidt zo'n 2,3 miljoen euro moet opleveren.