'Dronken Gascoigne met hoofdverwondingen in ziekenhuis na vechtpartij'

Paul Gascoigne is voor de zoveelste keer in opspraak geraakt. De voormalige Engelse sterspeler is volgens Britse media in het ziekenhuis beland na een vechtpartij in dronken toestand.



Gascoigne zou woensdagochtend betrokken zijn geraakt bij een vechtpartij in Shoreditch, vlakbij Londen. De 57-voudig international van Engeland zou in een beschonken toestand gasten hebben beledigd in een hotel. Hij kampt naar verluidt al jaren met een drankprobleem.



Volgens een ooggetuige is ‘Gazza’, die de laatste jaren vaker in opspraak is geraakt, van een trap geschopt door een man, wiens vriend klappen zou hebben gekregen van de Gascoigne. De oud-voetballer zou daar een hoofdverwonding hebben opgelopen. De BBC meldt dat de oud-speler van onder meer Newcastle United en Tottenham Hotspur in stabiele conditie verkeert.