Zoon ADO-legende lijdt onder crisis: "Door de stress 18 kilo afgevallen"

ADO Den Haag verkeert door de soap rond grootaandeelhouder Hui Wang in zwaar weer. Bovendien is het 25 jaar geleden dat clubicoon Aad Mansveld overleed en die combinatie doet zijn zoon Ruud geen goed.



Ruud Mansveld is bij ADO manager merchandise en communicatie en wordt bij de club dagelijks geconfronteerd met zijn vader. Mansveld jr. lijdt onder de malaise bij ADO, zo vertelt hij aan het Algemeen Dagblad. "Natuurlijk maak ik me zorgen. Ik lig er wakker van. Ik ben door de stress 18 kilo afgevallen, heb al een jaar nekklachten. Ze kunnen niets vinden, maar het is natuurlijk de spanning. Ik ga een keer de tol betalen. Iedereen heeft het over de afgelopen zes maanden, maar ik maak deze ellende al twee jaar van dichtbij mee."



"Wat er met de club gebeurt, is voor iedereen vervelend, óók voor Wang. Ik kan me niet voorstellen dat hij tien miljoen euro heeft betaald om het bewust naar de knoppen te laten gaan. ADO krijgt overal de schuld van, maar de club heeft zichzelf niet aan de Chinezen verkocht."