TRANSFERUURTJE: Dolberg, Rusnak, Azmoun, Ben Arfa, Hart

Nederland:



Manchester City is op zoek naar versterkingen en in januari moet er iemand naar de club komen. Wie dat zal worden, is afwachten. Maar duidelijk is dat Ajax-speler Kasper Dolberg al enige tijd gevolgd wordt door de club uit de Premier League. Naast dat namen als Isco, Pierre-Emerick Aubameyang en Antoine Griezmann worden genoemd, klinkt ook de naam van Kasper Dolberg. Hij wordt al enige tijd gevolgd door de scouts van Manchester City, zo gaf Sebastian Arnesen recent toe.







AS Roma heeft zijn vizier gericht op een speler van FC Groningen. De Italiaanse club zou zijn selectie willen versterken met niemand minder dan Albert Rusnak, zo is naar buiten gebracht door het Twitter-account ASRomaRumours. Een eerste gesprek zou de middenvelder al gevoerd hebben met de club uit de Serie A. Ook FC Groningen en AS Roma zouden al contact hebben gehad.



Bij Liverpool denkt men enigszins aan Sardar Azmoun, die ook al in verband werd gebracht met Ajax en PSV. De middenvelder van FK Rostov heeft zich in gesprek met Sky Sports uitgelaten over de interesse rondom zijn persoon. "Ajax, PSV of Liverpool? Ik heb nog geen aanbiedingen ontvangen. Als die er wel zijn, dan pak ik mijn tijd om ernaar te kijken. Of het nou van Liverpool of van andere clubs is", vertelt Azmoun.



Buitenland:



Het wil nog niet lukken bij Paris Saint-Germain voor Hatem Ben Arfa. De Fransman kwam afgelopen zomer transfervrij over van OGC Nice na een goed seizoen, maar dit seizoen wil het maar niet lukken bij de Fransman. Fenerbahçe zou naar verluidt geïnteresseerd zijn, maar volgens de Franse media is er nog niet sprake van een overgang.







Liverpool doet volop mee in de strijd om het Engelse kampioenschap, maar toch maken de doelmannen Simon Mignolet en Loris Karius weinig indruk tussen de palen. Clublegende Jamie Carragher beaamt dit gegeven en stelt een gevoelige transfer voor als oplossing. Volgens de oud-international van Engeland moeten de Reds namelijk Joe Hart van Manchester City halen. "Als ik Klopp was, dan zou ik Hart direct halen. Zeker gezien de goede positie waarin de club zich bevindt", reageert de voormalig verdediger van Liverpool.

