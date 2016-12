Feyenoord-routinier baalde: 'En dan krijg je dat er voor terug'

Koploper Feyenoord heeft een geweldige eerste seizoenshelft achter de rug, maar de tweede seizoenshelft van vorig seizoen verliep juist dramatisch voor de Rotterdammers. De ploeg van Giovanni van Bronckhorst verloor toen maar liefst zeven competitieduels op rij en daar was aanvoerder Dirk Kuyt uiteraard niet blij mee.



"Ik stak zo veel energie en tijd in Feyenoord en dan krijg je er opeens een reeks nederlagen voor terug", vertelt de routinier aan het Algemeen Dagblad. "et deed pijn, vooral ook omdat ik toen niet wist hoe het kwam dat wij zo veel wedstrijden verloren."



Dit seizoen verloor Feyenoord pas één keer in competitieverband. De Rotterdammers gaan daarmee riant aan de leiding in de Eredivisie. Ajax heeft vijf punten minder, terwijl het gat met PSV alweer acht punten bedraagt.