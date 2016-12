Thorgan Hazard komt met heuglijk nieuws

De broertjes Hazard voelden zich deze kerst duidelijk helemaal in hun sas. Eden speelde met Chelsea een wereldpartij in de met 3-0 gewonnen match tegen Bournemouth en Thorgan komt met heuglijk nieuws naast het veld.



De 23-jarige middenvelder van Borussia Mönchengladbach trad in het huwelijksbootje met Marie Kindermans. Dat maakte hij bekend via Instagram. De twee hebben samen al een dochtertje, Elayna.





