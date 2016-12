Perez geschokt: "Heb nooit Dolberg voorbij horen komen"

Kenneth Perez is verrast door het feit dat één van zijn landgenoten momenteel furore maakt bij Ajax. Zelden hoorde hij de naam van Kasper Dolberg in het verleden voorbij komen en juist hij heeft een ijzersterke eerste seizoenshelft achter de rug.



"Als we de sensatie betrekken op een speler: Kasper Dolberg, die er out of the blue - maar dan ook écht uit het niets - was", zo sprak Perez zich uit in gesprek met De Telegraaf over de grootste sensatie van het voetbaljaar 2016.



"Want bij alle namen die je overal hoorde van spelers die uit jeugdopleidingen zouden doorstromen, heb ik nooit Dolberg voorbij horen komen. Van niemand. Ook in Denemarken is iedereen stomverbaasd dat dit ineens gebeurt", aldus Perez.