Zorgen voor Ajax: 'Manchester City volgt zeer belangrijke pion'

De winterse transferperiode zou goed uit kunnen pakken voor Ajax mits de club erin slaagt om zelf vresterking te halen en zijn eigen spelers binnenboord te houden. Of dat laatste gaat lukken, is echter zeer twijfelachtig. Dat blijkt wel uit een bericht op Sky Sports.



Het blijkt namelijk dat Manchester City op zoek is naar versterkingen en in januari moet er iets naar de club komen. Wie dat zal worden, is afwachten. Maar duidelijk is dat Ajax-speler Kasper Dolberg al enige tijd gevolgd wordt door de club uit de Premier League.



Naast dat namen als Isco, Pierre-Emerick Aubameyang en Antoine Griezmann worden genoemd, klinkt ook de naam van Kasper Dolberg. Hij wordt al enige tijd gevolgd door de scouts van Manchester City, zo gaf Sebastian Arnesen recent toe. Het is dan ook niet ondenkbaar dat Ajax moet vrezen.

Gerucht Dit bericht is gebaseerd op bronnen waarvan niet kan worden bepaald of ze betrouwbaar zijn.

