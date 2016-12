Bijzonder verrassende wending in de maak rond Musonda?

Charly Musonda Junior moest dit seizoen bij Real Betis overtuigen nadat hij indruk maakte in zijn eerste zes maanden, maar daar kwam helemaal niets van in huis. De twintigjarige Belg bleef aan de bank gekluisterd en keert na Nieuwjaar niet meer terug naar Sevilla.



Anderlecht en AS Roma lonken al even naar Musonda met het oog op een uitleenbeurt in januari, maar volgens Het Nieuwsblad is er mogelijk een verrassende wending in de maak. Musonda trainde de voorbije dagen mee bij Chelsea en Antonio Conte zou hem in januari een kans willen geven.



Musonda zou alvast de komende weken moeten blijven om de afwezigheid van Oscar - vertrokken naar China - en Moses - met Nigeria naar de Afrika Cup - op te vangen. Als hij in die periode ook speelminuten krijgt, maakt Musonda het seizoen af bij Chelsea. Als hij op 20 januari, wanneer Moses normaal terugkeert, nog niet gespeeld heeft, zal er echter alsnog een oplossing voor Musonda gezocht worden.