'Dan ziet het er gewoon heel goed uit voor Feyenoord'

Giovanni van Bronckhorst is erg tevreden over hoe Feyenoord er momenteel voor staat in de Eredivisie. De trainer van de Rotterdammers heeft ook het idee dat hij in de afgelopen periode een betere trainer is geworden, zo gaf hij aan tegenover het Algemeen Dagblad.



Van Bronckhorst is de periode waarin de Rotterdammers vaak achter elkaar verloren al bijna vergeten. "Ik denk zelf amper meer terug aan de periode dat wij zeven keer op een rij verloren, al word ik er wel erg vaak aan herinnerd", zo gaf de oefenmeester te kennen.



"We hebben er duidelijk van geleerd. Als we het zo blijven doen dit seizoen, ziet het er gewoon heel goed uit voor Feyenoord. Of ik een betere trainer ben geworden in 2016? Ik heb me zeker ontwikkeld, doe dingen ook anders dan voorheen. En ik heb veel meer ervaring. Dus: ja", zo besloot Van Bronckhorst zijn relaas.