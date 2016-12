'Vertrek PSG-miskoop naar Turkije verder weg dan verwacht'

Het wil nog niet lukken bij Paris Saint-Germain voor Hatem Ben Arfa. De Fransman kwam afgelopen zomer transfervrij over van OGC Nice na een goed seizoen, maar dit seizoen wil het maar niet lukken bij de Fransman. Fenerbahçe zou naar verluidt geïnteresseerd zijn, maar volgens de Franse media is er nog niet sprake van een overgang.



De Turkse club liet eerder weten Ben Arfa graag te willen huren van de Franse club en media uit Turkije spraken al van een overeenkomst tussen de twee clubs. De ploeg uit de Franse hoofdstad weerspreekt deze geruchten, maar ontkent niet dat er contact is tussen de twee clubs.



De oud-speler van Olympique Marseille flopte eerder al na een goed begin bij het Engelse Newcastle United, maar bij Nice hervond hij zijn blazoen. Dit seizoen speelde hij tot nu toe zestien wedstrijden, waarin hij maar één keer scoorde.

Gerucht Dit bericht is gebaseerd op bronnen waarvan niet kan worden bepaald of ze betrouwbaar zijn.

SoccerNews.nl wil u het nieuwtje echter niet onthouden. Lees en bediscussieer het bericht met plezier, maar neem het nieuws wel met een korreltje zout.