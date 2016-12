Liverpool-legende hoopt op gevoelige transfer: "Ik zou het meteen doen"

Liverpool doet volop mee in de strijd om het Engelse kampioenschap, maar toch maken de doelmannen Simon Mignolet en Loris Karius weinig indruk tussen de palen. Clublegende Jamie Carragher beaamt dit gegeven en stelt een gevoelige transfer voor als oplossing.



Volgens de oud-international van Engeland moeten de Reds namelijk Joe Hart van Manchester City halen. "Als ik Klopp was, dan zou ik Hart direct halen. Zeker gezien de goede positie waarin de club zich bevindt", reageert de voormalig verdediger van Liverpool.



De transfer is gevoelig, omdat de ploeg uit Manchester in het seizoen 2013-2014 op het laatste moment het kampioenschap binnenhaalde ten koste van Liverpool. Joe Hart was toentertijd een basisspeler bij de Citizens. De Engelse doelman speelt op dit moment op huur basis bij het Italiaanse Torino.