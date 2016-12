Statistieken wijzen opmerkelijke 'clubtrainer van het jaar' aan

Elk jaar is er discussie over wie de beste clubtrainer van het jaar is. Ook dit jaar: de ene gaat voor Real Madrid-trainer Zinedine Zidane en de ander voor bijvoorbeeld Claudio Ranieri van Leicester City. De internationale federatie voor voetbalgeschiedenis en -statistieken IFFHS benoemt een opmerkelijke naam tot 'clubtrainer van het jaar'.



Zij schuiven Atlético Madrid-coach Diego Simeone naar voren als beste coach van het jaar 2016. Dit doen zij op basis van diverse statistieken. De keuze is opvallend, omdat Spaanse club dit jaar geen enkele prijs won. De Madrilenen haalden wel de Champions League-finale en eindigden op de derde plaats in de Primera Division.



Simeone klopte dus onder andere Zinedine Zidane, die de Champions League en het WK voor clubs won, en Claudio Ranieri, die afgelopen seizoen verrassend kampioen werd met Leicester City. Bondscoach Fernando Santos van Europees kampioen werd benoemd tot 'beste bondscoach van het jaar'.