Ajax-target houdt de deur wagenwijd open: "Ik weet nog niet wat de volgende stap is"

De toekomst van KRC-aanvaller Leon Bailey is nog onduidelijk, maar één ding is zeker: Hij gaat binnenkort een stap hogerop maken. De vraag is alleen naar welke club hij gaat verkassen. Na afloop van de laatste wedstrijd voor de winterstop erkent de Jamaicaan dat hij alle opties openhoudt.



"Eerlijk, ik weet niet wat er nu gaat gebeuren", vertelt hij na de gewonnen wedstrijd tegen AA Gent (2-0) voor de camera's van Play Sports. "We weten niet wat de volgende stap is, dat ga ik niet bespreken met de staf en mijn manager."



Diverse clubs hebben zich al gemeld voor Bailey, waaronder Manchester United en ook Ajax. Afgelopen zomer kwam het niet tot een overgang, maar de komende transferperiodes lijkt hij niet meer te behouden. De Amsterdamse club zal dan wel diep in de buidel moeten tasten.