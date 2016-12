Complimenten voor omstreden FC Twente-directeur: "Nooit het koppie laten hangen"

Met flink wat kunst- en vliegwerk wist FC Twente zijn licentie te behouden en gedeeltelijk is dat te danken aan de inmiddels vertrokken interim-directeur Onno Jacobs. Commercieel directeur Jan van Halst is dan ook heel positief over hem.



"Hij heeft op geen enkel moment het koppie laten hangen, zelfs op momenten dat allerlei dossiers binnenkwamen", vertelt Van Halst tegen RTV Oost. "Dat is funest geweest voor de club en dat hoort ook bij goed leiderschap."



Van Halst denkt zelf dat hij de miraculeuze ontsnapping van de club uit Enschede niet voor elkaar had gekregen. "Nee, zeker niet", reageert hij. "Daar heb je echt specifieke kennis voor nodig. Je moet ook heel goed weten waar je goed in bent en waar je juist niet goed in bent."