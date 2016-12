Mourinho: "Pogba scoort te weinig om de Ballon D'Or te winnen"

Langzaamaan begint Manchester United-middenvelder Paul Pogba zijn oude vorm van zijn tijd bij Juventus terug te vinden. De Fransman kwam afgelopen zomer als 'duurste speler ooit' binnen bij de Engelse club, maar zijn begin in de Premier League verliep heel stroef. Zijn trainer, José Mourinho, ziet dan ook nog veel ruimte voor verbetering.



"Naar mijn mening is Paul de beste middenvelder ter wereld", erkent de Portugees tegen SFR. "Hij is jong en kan wel nog veel verbeteren. Hij wil zich ook verbeteren en dat is perfect." De afgelopen wedstrijd tegen Sunderland (3-0) was hij de baas op het middenveld en de Engelse club won de afgelopen vier wedstrijden.



In het verleden sprak de Fransman zijn ambitie uit om ooit de Ballon D'Or te winnen. Volgens de Portugese oefenmeester zal dat op korte termijn niet gebeuren. "Op dit moment kun je de Ballon D'Or niet winnen als je geen doelpuntenmaker bent en Pogba is een speler die niet heel veel scoort", stelt Mourinho.