Manchester United-target kiest na lang getouwtrek voor Leicester City

Na lang getouwtrek tast Manchester United toch nog mis bij Wilfred Ndidi van KRC Genk. De Nigeriaan stond al een tijdje op het lijstje van de Engelse club, maar hij vertrekt naar verluidt naar Engels kampioen Leicester City. Dit bevestigt hij zelf voor de camera's van Play Sports.



"Het klopt inderdaad dat dit mijn laatste wedstrijd was voor Racing Genk", aldus de de pas 20-jarige verdediger na de gewonnen wedstrijd tegen AA Gent (2-0) van dinsdagavond. Volgens diverse bronnen vertrekt hij voor bijna 20 miljoen euro naar Engeland.



In totaal speelde hij 63 wedstrijden voor de Belgische ploeg, waarin hij 4 keer scoorde. In het interview erkent hij heel emotioneel te zijn, vooral richting trainer Peter Maes. "Ik wil hem echt bedanken, want hij heeft me gemaakt tot de speler die ik nu ben. Ik heb mijn transfer aan hem te danken."